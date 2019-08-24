TBB Avukat Spor Oyunları Bafra'da başladı

24.08.2019 21:11

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) organize edilen Avukat Spor Oyunları'nın ilk karşılaşması Bafra'da gerçekleşti.



Avukat Spor Oyunları bu yıl 100. Yıl kutlamaları kapsamında Samsun'da düzenleniyor. İlk futbol karşılaşması Batman Barosu ile Niğde Barosu arasında oynandı. Bafra Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Batman Barosu 4-0 kazandı. Yalçın Duyak, Oktay Hüseyin Karatepe ve İsmail Bacacı'nın yönettiği maçta ilk yarı 5. dakikada Abdulkadir Aksoy'un golü 1-0 sona erdi. Batman ekibi 2. yarıya da hızlı girdi. İkinci yarı golleri Abdulkadir Aksoy, Bilal Çelik ve Akif Ekinci kaydetti.



Karşılaşmayı TBB Saymanı Genel Saymanı Avukat Sabri Erdal Güngör, Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer ve Samsun Barosu temsilciliği adına Av. Fehmi Aykut Şen, Av. Muhammet Yüksel ve Av. Murat Bölükbaş izledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA