Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı
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Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı

09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:54
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, yoga yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Sever'in paylaşımı büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Taytlı tulumuyla pozlar veren ünlü isim kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı

"GELİŞMEK İÇİN ÇABALA"

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notunu düştü.

Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı

GÜZELLİKL KRALİÇESİ OLDU

Zeynep Sever 2009'da düzenlenen "Miss Belçika" güzellik yarışmasında birinci seçilmişti.

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