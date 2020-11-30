Tayland'da balıkçının 2.4 milyon pound değerindeki keşfi görenleri şaşırttı
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Tayland'da balıkçının 2.4 milyon pound değerindeki keşfi görenleri şaşırttı

30.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:01
Tayland'da balıkçının 2.4 milyon pound değerindeki keşfi görenleri şaşırttı

Tayland'da bir balıkçı, sahilde 2,4 milyon pound (250 milyon TL) değerinde ambergris buldu.

Tayland'da bir balıkçı, sahilde 2,4 milyon pound (250 milyon TL) değerinde ambergris buldu. Ambergris (balina kusmuğu) bir parfümün kokusunun daha uzun süre dayanması için ekstrakte edilen kokusuz bir alkol nedeniyle bir deniz hazinesi ve yüzen altın olarak kabul ediliyor.

Olay, Tayland'ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde meydana geldi. Sahilde yürüyüşe çıkan balıkçı Naris Suwannasang (60), birkaç soluk kaya benzeri soluk topak gördü. Bulduğu kaya benzeri parçaları eve götüren Suwannasang, kayaların parfüm üretiminde pahalı bir bileşen olarak kokunun daha uzun süre dayanmasını sağlamak için kullanılan balinalardan nadir bir salgı olan ambergrise benzediğini fark etti. Suwannasang, kayaların yüzeyini bir çakmakla yakarak test etti ve anında eriyip aynı zamanda misk kokusu yaydığını fark edince bulduğu şeyin en olduğunu anladı.

KİLOSU 23 BİN 740 POUNDSuwannasang, ambergrisin yeterince yüksek kalitede olduğu kanıtlanırsa, kilogram başına 23 bin 740 pound (247 bin 425 TL) teklif eden bir iş adamının  kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. Yerel medyaya konuşan Suwannasang, "İş adamı daha sonra ambergrislerin kalitesini kontrol etmeye geleceğini söyledi ve fiyat beni şok etti. Bu amberler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanın onları incelemesini istiyorum. Ayrıca polise gitmeyi ve evimden çalınabileceklerinden korktuğum için keşfimi kaydettirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.AMBERGRİS NEDİR?

Ambergris, sadece sperm balinası türünde görülen ve bu türün de çok az bir yüzdesinden çıkan, ağız-mide yolunda oluşan, kusmuk veya dışkı olarak dışarı atılan, tazeyken siyah, ham petrol gibi ve yapışkan olan, ancak deniz yüzeyinde senelerce kalıp gri/beyaz ve katı bir maddeye dönen, parfüm endüstrisinin en değerli maddelerinden birisidir.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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