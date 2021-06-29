Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla

Giydiği tişört nedeniyle gündeme oturan A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı'nın yıllar önce Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Yıldız futbolcunun 2012 yılında yaptığı paylaşımda, "Serenay Sarıkaya çok seksi. Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündeme oturdu. Instagram hesabından bir arkadaşının hikayesini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN FOTOĞRAFI KALDIRDI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar ve futbol yorumcuları da tepki gösterdi. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.

"TANIŞTIRIN BENİ ONUNLA"

Bütün bu gelişmelerin ardından Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında Facebook hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ortaya çıktı. Taylan Antalyalı'nın henüz 17 yaşındayken oyuncu Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Serenay Sarıkaya çok seksi. Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullanmış.

Kaynak: Snob Magazin