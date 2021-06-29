Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla

Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla
Snob Magazin - Haberler | Spor

Giydiği tişört nedeniyle gündeme oturan A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı'nın yıllar önce Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Yıldız futbolcunun 2012 yılında yaptığı paylaşımda, "Serenay Sarıkaya çok seksi. Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündeme oturdu. Instagram hesabından bir arkadaşının hikayesini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN FOTOĞRAFI KALDIRDI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar ve futbol yorumcuları da tepki gösterdi. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.

"TANIŞTIRIN BENİ ONUNLA"

Bütün bu gelişmelerin ardından Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında Facebook hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ortaya çıktı. Taylan Antalyalı'nın henüz 17 yaşındayken oyuncu Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Serenay Sarıkaya çok seksi. Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullanmış.

Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla

Kaynak: Snob Magazin

Galatasaray'dan tişörtüyle tartışma yaratan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı
Galatasaray'dan tişörtüyle tartışma yaratan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı
GS TV'den çok sert Taylan Antalyalı tepkisi: Ahlaksızlar yargılanmalı
GS TV'den çok sert Taylan Antalyalı tepkisi: Ahlaksızlar yargılanmalı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Brad Pitt Müge Anlı İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 19:16:05. #1.16#

title