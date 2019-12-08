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Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başında ilk resmi müsabakasına Beşiktaş karşısında çıktı.

08.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:33
Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz günlerde ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör , lacivert-beyazlıların başında ilk resmi müsabakasına karşısında çıktı.


Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, takımının başında ilk sınavına çıktı. Lacivert-beyazlıların geçtiğimiz günlerde 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı Tayfur Havutçu, ilk resmi maçına Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasıyla çıktı.


Havutçu, siyah-beyazlılarda bir dönem forma giymiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik olarak görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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