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Tavşanlı'da spor güvenlik toplantısı

Tavşanlı'da spor güvenlik toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleşti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda 2021 2022 Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Ada Stadında 2022 yılındaki içerisinde yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilçede yapılacak olan her türlü spor dalları müsabakalarında alınacak olan güvenlik tedbirleri karara bağlandı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da spor güvenlik toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Erdoğan Kanyılmaz, Kaymakamlık, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Haber

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