Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı
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Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı

06.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:50
Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 34 çiftçiye İl Özel İdaresi kaynaklı bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 34 çiftçiye İl Özel İdaresi kaynaklı bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi kaynaklı Birlikte Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında bin 380 kilo sarımsak Balıköy beldesi Yataklı köyündeki 34 çiftçiye 38 dekar alanda ekimi planlanan bin 380 kilo baş sarımsak, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Recep Toy, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, 25 köy muhtarı ve çiftçilerin katılımıyla maske ve mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da 34 çiftçiye bin 380 kilo baş sarımsak dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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