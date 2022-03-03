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Tatvan Küçük Sanayi Sitesinin sorunları görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tatvan Küçük Sanayi Sitesinin sorunları görüşüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki küçük sanayi sitesinin alt ve üstyapı sorunlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki küçük sanayi sitesinin alt ve üstyapı sorunlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir başkanlığında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Tatvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hidayet Önder, Tatvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Tatvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hidayet Önder'in sanayi sitesinin alt ve üst yapı sorunlarıyla ilgili yaptığı sunumla başlayan toplantı, sorunların çözümü noktasında istişare edilerek izlenmesi gereken yollarla ilgili fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - BİTLİS

Tatvan Küçük Sanayi Sitesinin sorunları görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fahrettin Korkmaz, Ticaret, Erdemir, Bitlis, Ekonomi, Haberler

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