Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
Anadolu Ajansı / Tuba Şahin - Haberler | Ekonomi

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuba Şahin

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