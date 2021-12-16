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Taşğın; Muaythai çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Taşğın; Muaythai çalışmaları hakkında bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Özden Taşğın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Özden Taşğın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkan Doç.Dr. Özden Taşğın ve Nevşehir Muaythai İl Temsilcisi İsmail Kaya'yı, makamında kabul eden Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özden Taşğın da; federasyon olarak 2022 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. - NEVŞEHİR

Taşğın; Muaythai çalışmaları hakkında bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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