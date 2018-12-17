'Tasfiye ve devir yetmez fiyat farkı düzenlemesi şart'

Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Rusya ve Afrika ülkeleriyle yeniden 30 milyar dolar seviyesini aşabileceklerini söyledi. Yenigün, yurtiçinde fiyat farkı düzenlemesinin şart olduğunu vurguladı.