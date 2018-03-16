Taşeron İşçiler İçin Mülakatlar Yapıldı

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerden kadroya geçmek için müracaat edenler tek tek mülakata alındı.

Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK'nın ardından Körfez Belediyesi birimlerinde çalışan, süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan işçiler, görev yaptıkları birimlere göre mülakata alındı. Toplam 215 taşeron işçinin kadro için son mülakatı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş başkanlığındaki komisyon, kadro geçişi öncesi işçileri tek tek mülakata aldı. İşçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular yöneltilen komisyonda açıklama yapan Başkan Yardımcısı Taş, "Çalışanlarımız için huzur ve güven kaynağı olan kadroda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve Başkanımız İsmail Baran'a teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra personelimin özverili şekilde çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum" dedi. - KOCAELİ