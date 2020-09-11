Tasarımcı Korçan ev tekstilinin geleceğini anlattı Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile üyelerini sektörel gelişmelerden haberdar etmek için seminerlerine devam ediyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile üyelerini sektörel gelişmelerden haberdar etmek için seminerlerine devam ediyor.

Moda tasarımcısı Bahar Korçan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'yeni denge dili ev tekstili' konulu seminer ilgi gördü. Seminerde pandemi sürecinden sonra dünyada oluşan yeni düzene uyum sürecini ve yapılması gerekenleri anlatan Bahar Korçan, yeni denge dili çalışması ile başarılı öngörüler elde ettiklerini söyledi. Bahar Korçan, pandemi süreciyle birlikte değişen hayat şekillerinin, iş hayatının, öngörülebilir gelişmeler olduğunu anlatarak, "Dünyadaki tasarımcıları ve trendleri izlediğimizde yaşanacak değişimleri tahmin etmek olağandı. Dünyamızdaki doğal kaynakları çok hızlı tükettik. Bir yerde sıkışacağımız ve bir kırılma noktası yaşayacağımız çok aşikardı. Artık yapacağımız en önemli şey kendimizi bu duruma uyumlamak olacaktır. Bu durum iş hayatımız için de günlük hayatımız için de geçerli" dedi.

Yaşanan yeni süreçte mekanların insan hayatından arındırılarak, insanların sanal ortamlarda sosyalleşmeye ve işlerini yürütmeye başladıklarını belirten Bahar Korçan, "Yeni zaman dilimi bize yeni hayaller veriyor. Hayatı yeniden kurguluyoruz. Bildiğimiz birçok şeyin artık bu yeni zaman dilimine uymadığının farkındayız. İhtiyaçlardan doğan ev tekstili, hazır giyim ve yan sektörleri başka bir dünyaya hizmet etmeye başladı. Doğadan kopmaya başladığımız an artık durumumuz değişti. Sorumluluktan doğan hızlı dönüşüm halindeyiz artık. Şartları yeniden yazmamız gerek. Birlikte oluşturduğumuz bu kaosu düzene sokmak zorundayız. İhtiyaçlarımızın öncelik listesi değişirken artık her sektör yeni ekonomik modele uyum sağlamak zorunda. Artık önceliğimiz insan ve doğa dengesini yeniden kurmak olmalı" şeklinde konuştu.

Online seminerde UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in Türkiye'de ev tekstilinin geleceğine dair sorusunu yanıtlayan Bahar Korçan, Türkiye'de ev tekstilinin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmesinin yeni süreçteki yolunun sürdürülebilirlik ve farkındalıklı bir bakış açısının kazanılması olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA