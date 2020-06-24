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Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın

G.Saray - G.Antep maçında verdiği 6 saniye kararıyla gündemden düşmeyen Alper Ulusoy'un, maç sonunda kendisine itirazda bulunan Galatasaray teknik heyetine çıkıştığı söylendi. Ulusoy'un teknik heyete "Siz kalecinize bakın, ona konuşun" dediği iddia edildi.

Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
24.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:32

Galatasaray ile Gaziantep arasında 3-3 sona eren olaylı maça damga vuran isimlerden olan hakem Alper Ulusoy, son düdüğün ardından sarı-kırmızılı kulübün teknik heyetiyle karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve tartışmalı kararların olduğu maçı yöneten Ulusoy'un koridorda kendisine itiraz eden Galatasaray'ın teknik heyetine çıkıştığı öğrenildi. Ulusoy'un itirazlar karşısında "Bana neden itiraz ediyorsunuz, siz kalecinize bakın, ona konuşun" dediği belirtildi.

6 SANİYE KURALI MAÇA DAMGA VURMUŞTU

Kaleci Okan Kocuk'un topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle 6 saniye kuralını işleten Ulusoy, sarı-kırmızılı ekibin 2 puan kaybetmesine yol açtı. Oyuna sonradan giren Jesse Sekidika, 6 saniye kuralından doğan endirekt serbest vuruş sonrasında rakibini düşürüp penaltı yaptırmış ve Galatasaray çok kritik 2 puandan olmuştu.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Önceki haftalarda oynanan Çaykur Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için de "Hakem değil, cellat başı" ifadesini kullanan sarı-kırmızılı yönetim, bir sonraki haftada da Alper Ulusoy'a karşı tepki gösterdi. Galatasaray, Ulusoy'un kararlarına karşı olan tepkiyi her platformda dile getirmeye hazırlanıyor.

LİDERE KARŞI KRİTİK SINAV

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Süper Lig lideri Başakşehir FK'ye karşı çok kritik bir sınav verecek. Bu mücadele, 28 Haziran Pazar günü 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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