Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu. Tartışmalı kararlarıyla dikkat çeken maçın hakemi Ali Palabıyık'ın maçının önüne geçip geçmediğiyle ilgili soruya Terim, "Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeyin öne geçmesini istemem" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11. dakikada attığı golle 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, büyük tartışmalara konu olan hakem kararlarına ilişkin yorum yapmadı.

"OLABİLECEK HER TÜRLÜ KÖTÜ ŞANS VEYA SIKINTILAR BAŞIMIZA GELDİ"

"Hakem maçın önüne geçti mi?" sorusunun yanıtlayan Fatih Terim "Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Topu kaptırdık, penaltı oldu. O oldu, bu oldu. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeyin öne geçmesini istemem" ifadelerini kullandı.

Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi
Haberler.com - Spor Haberleri
Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım

Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım

 G.Saray, devre arası hücum hattını da gençleştiriyor! Zararına da olsa 4 isimle yollar ayrılacak

G.Saray, devre arası hücum hattını da gençleştiriyor! Zararına da olsa 4 isimle yollar ayrılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Ezgi Mola Şafak Sezer
Spor Hamza Hamzaoğlu Serdar Aziz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Antonio Guterres Mehmet Nuri Ersoy Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 22:54:09. #1.12#