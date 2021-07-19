Tarsus İdman Yurdu, Kızılcahamam'da kampa başladı

Misli.Com 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Kızılcahamam Çam Otel Tesisleri'nde kapma girdi.

Misli.Com 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Kızılcahamam Çam Otel Tesisleri'nde kapma girdi.

16 gün sürecek olan 1. etap yeni sezon kamp çalışmaları Kızılcahamam'da başlarken, Teknik Direktör Ergün Penbe ve yardımcı teknik heyetin gözetiminde 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte yeni ve eski futbolcular kısa sürede kaynaşırlarken, kampa dahil olan 27 futbolcunun hırslı ve azimli olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Günde çift idmanla bir yandan oksijen depolayıp bir yandan da güç toplayacak olan futbolcular teknik heyetin direktiflerini yerine getirmek için yüksek rakımda ter döküyorlar. Şimdiden forma kapma yarışına girmek için sabırsızlanan ekipte uyum ve arkadaşlık ilerisi için takımın başarısı adına umut vaat ediyor.

İç transferde yeniden anlaşılan 8 futbolcu, alt yapından 2 futbolcu ve yeni anlaşılan futbolcuların yanı sıra deneyemeye alınan futbolcularla birlikte toplam 27 futbolcu teknik heyetin gözüne girmek için çaba sarf ediyor.

Kampta Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu'nu temsilen bulunan başkan yardımcısı Salih Erdoğan, kamp kadrosuna başarılar dilerken, tüm spor camiasının beklentisine cevap verecek bir takım oluşturmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı H. Şahin Kırbıyık'ın takıma verdiği tam desteğe layık olmak ve şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarına söz veren teknik heyet ve futbolcular, taraftarların ile spor camiasının Kurban Bayramı'nı kutladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı