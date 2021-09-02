Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır

Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda sezonun ilk maçını oynayacakları 1922 Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda sezonun ilk maçını oynayacakları 1922 Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Ergün Penbe, hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçın çok zor geçeceğini ifade ederek, kazanmak ve sezona 3 puanla başlamak istediklerini kaydetti.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Penbe, "Yeni bir ekip kurduk. 'Şampiyonluk' parolasıyla, 'Tarsus' yürüyüşü adı altında. Onun için 'tam hazır mıyız?' dersek bu yanlış olur. Çünkü, stoper bölgesine tecrübeli bir oyuncu almak istiyordum. Ama yapamadık. Orta sahamızı son gelen Abdussamed Karnucu ile güçlendirdik. Orda bir sıkıntımız kalmadı. Sadece stoper bölgesinde bir tane daha tecrübeli bir adam almış olsaydım yüzde yüz hazırız diyebilirdik. Ama onun dışında diğer etkenler bakımından hazır sayılabiliriz. Takımdaki arkadaşlığı en üst seviyeye çekmeye çalıştık. İkinci kampta bunu da başardık. O da yüzde yüz mü? Ufak tefek sorunlar var. Onu da sezon içinde gidereceğiz. Yeni bir ekip olmamıza rağmen takımın arkadaşlığı ve uyumu süper. Bu arkadaşlığı ve uyumu ilk maçta Konyaspor deplasmanında sahaya yansıtıp üç puanla dönmek istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:24:58. #1.16#

title