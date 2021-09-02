Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor maçına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda sezonun ilk maçını oynayacakları 1922 Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda sezonun ilk maçını oynayacakları 1922 Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Ergün Penbe, hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçın çok zor geçeceğini ifade ederek, kazanmak ve sezona 3 puanla başlamak istediklerini kaydetti.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Penbe, "Yeni bir ekip kurduk. 'Şampiyonluk' parolasıyla, 'Tarsus' yürüyüşü adı altında. Onun için 'tam hazır mıyız?' dersek bu yanlış olur. Çünkü, stoper bölgesine tecrübeli bir oyuncu almak istiyordum. Ama yapamadık. Orta sahamızı son gelen Abdussamed Karnucu ile güçlendirdik. Orda bir sıkıntımız kalmadı. Sadece stoper bölgesinde bir tane daha tecrübeli bir adam almış olsaydım yüzde yüz hazırız diyebilirdik. Ama onun dışında diğer etkenler bakımından hazır sayılabiliriz. Takımdaki arkadaşlığı en üst seviyeye çekmeye çalıştık. İkinci kampta bunu da başardık. O da yüzde yüz mü? Ufak tefek sorunlar var. Onu da sezon içinde gidereceğiz. Yeni bir ekip olmamıza rağmen takımın arkadaşlığı ve uyumu süper. Bu arkadaşlığı ve uyumu ilk maçta Konyaspor deplasmanında sahaya yansıtıp üç puanla dönmek istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı