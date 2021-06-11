Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
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Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı

Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, karpuz üreticisine bir kez daha destek oldu ve üreticiden aldığı 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, karpuz üreticisine bir kez daha destek oldu ve üreticiden aldığı 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı.

Tarsus Belediyesi, hem üreticiyi hem tüketiciyi sevindirecek bir adım attı, 15 ton karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çukurova yöresindeki karpuz üreticileri, bu yıl ürünlerine alıcı bulmakta zorlanıyor. Karpuz tarlalarında ürünler çürümeye terk edilirken, üretici maliyetleri bile çıkaramadığı için mağdur durumda.

Karpuz tarlalarında bu manzara yaşanırken, büyük şehirlerdeki marketlerde karpuz fiyatları henüz dar gelirli kesimlerin istediği noktaya düşmedi. Şu anda birçok yerde karpuzun kilogram fiyatı 1 liranın üstünde.

Tarımsal üretime ve çiftçiye üretimin her aşamasında destek veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hem karpuz üreticisini hem de dar gelirli vatandaşı sevindirecek bir uygulamaya imza attı.

Tarsus Belediyesi, ürününü satamayan üreticilerin tarlada kalan karpuzlarını aldı ve kentin farklı noktalarında, Halk Marketler aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Tarsus Belediyesinin bu çalışmasıyla hem üreticinin cebi para gördü hem de yaz sıcağında Tarsuslular bol bol karpuz yeme olanağı buldu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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