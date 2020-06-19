Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında 1 milyar 469 milyon 303 bin TL'lik ödemenin bugün 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00'den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

PARALAR TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal sulama elektrik desteğikapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarınayatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göreüreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

2020'DE 15,2 MİLYAR TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

2020 yılı başından bu yana ödenen destekmiktarını da açıklayan Bakan Pakdemirli,"Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenentoplam destekleme tutarı 15,2 milyar TL'ye ulaşarak22 milyar TL tarımsal destekleme bütçesinin %69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.Yağlı tohumlu bitkiler aşağıdaki takvime göre ödenecektir.