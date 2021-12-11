Tarihte eşi benzeri görülmedi! Haaland'ı renklerine bağlamak isteyen kulüp, kasasını boşaltacak

Yaz transfer döneminin en gözde futbolcusu olacak Haaland'ın maliyeti netleşmeye başladı. İspanyol medyasında çıkan haberler e göre yıldız futbolcuyu almak isteyen kulüp en az 400 milyon euro ödeme yapacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN 400 MİLYON EURO

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre; Haaland'ın yaz transfer döneminde Dortmund kariyeri sona erecek. Norveçli ile transfer konusunda anlaşacak olan kulübün 5 yıllık sözleşme dikkate alındığında; 400 milyon euroya kadar harcama yapması gerektiği ifade edildi.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Norveçli forvetin menajeri Mino Raiola, daha önce Haaland'ın Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona veya Manchester City'ye gitme ihtimali olduğunu söylemişti. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 13 maçta 17 gol ve 3 asist yaptı.

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