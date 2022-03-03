ÇANAKKALE (İHA) - Tarihi Köprü'nün Seyit Onbaşı tasvirleri Çanakkale'de

1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinde yer alacak Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisinin sembol edecek yapılar Çanakkale'ye geldi

Seyit Onbaşı'nın taşıdığı top mermisini tasvir eden yapılar Çanakkale'ye geldi

ÇANAKKALE - Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisini temsil eden çelik yapılar bugün sabah saatlerinde Gelibolu ilçesindeki Sütlüce köprü şantiyesine ulaştı.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini tasvir eden 4 çelik yapı 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerine monte edilmek üzere Çimtaş'a ait 'GMK-1' gemi ile bugün saat 9.00'da Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiindeki köprü şantiyesine ulaştı.

1915 Çanakkale Köprü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki bu anıtsal yapıların imalatına 2021 yılının Ekim ayında başlanmıştı. İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te yürütülen bu yapılar başarılı bir şekilde köprü şantiyesine ulaştı.

Top mermisi figürlerinin köprü kulelerine montajının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı'nın sırtlandığı top mermilerinin tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığı da 2023 metre olarak hayata geçirildi. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak

Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişme sağlanacak.