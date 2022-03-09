Tarihi hakem kıyımına Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, terör mü?

Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinde MHK'nin bazı hakemlere sezon sonuna dek maç vermeyeceğini açıklamasını yorumladı.

İşte Çakar'ın yazısındaki hakem bölümü:

"İHANET EDİLMİŞTİR"

"Tff ve MHK, Türk hakemliğine en büyük ihaneti yapmıştır. İşin aslı çok açık: Servet Yardımcı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyesi Ahmet Şahin sözüm ona kendilerini kurtarmak için ve onlara destek veren birkaç kulübü mutlu etmek amacıyla 13 hakemin kellesini almışlardır.

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

Bunların içinde FIFA hakemleri var. Bunların içinde Cüneyt Çakır gibi Avrupa'nın en iyi üç hakeminden biri var. Bunların içinde Türk hakemliğinin yıllarca hamal gibi yükünü taşıyan Fırat Aydınus var. Bunların içinde Ali Palabıyık gibi, Abdulkadir Bitigen gibi FIFA hakemleri mevcut. Neymiş yeni yapılanma bırakın bu işleri.

"MANCHESTER'DA VAR HAKEMİ OLACAK"

Mesela görev vermeyeceğiniz Abdulkadir Bitigen bu gece Manchester'da VAR hakemi. Mesela kafasını kopartmayı düşündüğünüz Çakır, haftaya Avrupa'da maç yönetecek, sonra da Dünya Kupası'na gidecekti. 2-3 ay maç yönetmeyecek olan bir Çakır, Avrupa'da nasıl maç yönetebilir?

"ŞİKE Mİ, UYUŞTURUCU MU, TERÖR MÜ"

Bu yapılanlar TFF ve MHK'de bir avuç adamın birçok hakemi feda etme operasyonudur. Türk futbolu için Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Spor Bakanımızı göreve davet ediyorum. Bu 13 hakem maç mı satmıştır? Bu 13 hakem şike mi yapmıştır? Bu 13 hakem uyuşturucu aleminde mi yakalanmıştır ya da terör örgütü üyesi midir ki bunları tasfiye ediyorsunuz? Türk devleti böyle bir şeye izin vermemelidir.

"INFANTINO'YA SESLENİYORUM"

Buradan FIFA Başkanı İnfantino'ya sesleniyorum. Bu duruma el koymazsanız Türkiye'de önemli sıkıntılar yaşanacak. Dünyanın en önemli maçlarını yöneten bir adama yani Çakır'a siz Türkiye'de maç yönettirmezseniz şaibeli olan taraf TFF ve MHK'dir.

"ARAŞTIRILMASI GEREK"

Biliyorum ki bazı TFF üyeleri ve MHK baskı altındadır. Bunların araştırılması gerekir."

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