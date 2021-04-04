Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti

Kümede kalma mücadelesi veren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na destek için maçı izlemeye teknik direktör Fatih Terim de gitti. Aslan, salondan galibiyetle ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar da salonu "İmparator Fatih Terim" sloganlarıyla inletti.

Basketbolda kötü günler yaşayan Galatasaray, kümede kalma yolunda kritik bir maça çıktı. HDI Sigorta Afyon Belediyesi'yle karşılaşan sarı-kırmızılılar rakibini 110-70 mağlup etmeyi başardı. Takıma destek vermek için Aslan'ın teknik direktörü Fatih Terim de tribünde yerini aldı.

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, kalan 9 haftaya konsantre olurken, Florya'daki buluşma sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alan Fatih Terim'e bir de sürpriz yapıldı. Fatih Terim, maç sonrası tribünden salondakilerin "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla ayrıldı.

CEZASINI TAMAMLAMASINA 1 MAÇ KALDI

Sarı kırmızılılar bu hafta içi BAY geçecek. Sonrasında ise cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fatih Terim bu maçta da takımının başında olamayacak ve sonra cezasını tamamlayacak.