Taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu İstifaya Davet Etti
A Milli Takımımızın, Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada protesto tezahüratları yükseldi. Taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'yu istifaya davet etti.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Liginde C Ligine düşmesinin ardından hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmada protesto sesleri yükseldi.
"LUCESCU İSTİFA" SESLERİ
Antalya'da tribünleri dolduran taraftarlar, Ukrayna maçının ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonunu Başkanı Yıldırım Demirören ve Mircea Lucescu'yu istifaya davet ettiler. "Yeter Yıldırım Demirören" diye bağıran taraftarlar, "Lucescu istifa" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bilindiği üzere milli takım 4 maçtır gol atamıyor.
YORUMLAR (3)
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Sanki gelen daha iyi yapacak. Suclu oyuncular hepsi ruhsuz formsuz. Ama ne yapalim elde bunlar var baska yok. Turk futbolu iyice dibe vuracak.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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federasyon paranın hepsini yemeden gitmez nerde böyle yağlı bir böreği gürecek lucesko fatih terim gibi paracı yahu kardeşim milli maça gitmeyin paranıza yazık siz enayımısınız zaten spor bakanı yok bunlarda atını koşturuyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu ülkeye teknik direktör dayanmaz. Sabırsızlık durmadan kazanmak istiyoruz. işe yaramayan onca topcu ile adam ne yapsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır