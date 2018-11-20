Taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu İstifaya Davet Etti

A Milli Takım, UEFA Uluslar Liginde C Ligine düşmesinin ardından hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmada protesto sesleri yükseldi.

"LUCESCU İSTİFA" SESLERİ

Antalya'da tribünleri dolduran taraftarlar, Ukrayna maçının ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonunu Başkanı Yıldırım Demirören ve Mircea Lucescu'yu istifaya davet ettiler. "Yeter Yıldırım Demirören" diye bağıran taraftarlar, "Lucescu istifa" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bilindiği üzere milli takım 4 maçtır gol atamıyor.