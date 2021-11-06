Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hocası olarak geldiği Vodafone Park'ta taraftarların tepkisine maruz kaldı.

"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"

Beşiktaş'la tazminat konusu nedeniyle karşı karşıya gelen eski teknik direktörlerine siyah-beyazlı taraftarlar, "Paranın k... Abdullah Avcı" ve "Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlar yaptı. Tribünlerin deneyimli hocaya yönelik tezahüratları maçın ilk düdüğüne kadar sürdü.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet