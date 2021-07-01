Taraftarın kadroda görmek istemediği Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
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Taraftarın kadroda görmek istemediği Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam

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Steven Caulker'ın transferiyle stoperdeki oyuncu sayısı 7'ye yükselen Sarı-Lacivertlilerde Mauricio Lemos ve Zanka'ya yol göründü. Daha önce Sadık Çiftpınar'la ayrılık kararı alan Fenerbahçe, yeni yabancı kuralının ardından 28 yaşındaki savunmacıyla yeni sözleşme yapma kararı aldı. Sadık alternatif olarak kadroda tutulacak. Marcel Tisserand'la de 'devam' kararı alındı.

Dün akşam Steven Caulker transferini açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz savunmacının kadroya katılmasıyla takımdaki stoper sayısı 7'ye çıkan Sarı-Lacivertliler, bu bölge için temizliğe hazırlanıyor. Öte yandan defans göbeğinde hangi ikilinin oynayacağı da merak konusu oldu.

Taraftarın kadroda görmek istemediği Sadık Çiftpınar'la sözleşme uzatılıyor

7 İSMİN 6'SININ SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar Aziz ve Caulker'la sayı 7'ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.

Taraftarın kadroda görmek istemediği Sadık Çiftpınar'la sözleşme uzatılıyor

LEMOS VE ZANKA'YA YOL GÖRÜNDÜ

Listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık'la sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Takımdan gönderilmesi beklenen Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam

Alternatif olarak kadroda bulunmasında fayda görülen Sadık, takım içinde de sevilen bir karakter. Tisserand da kadroda tutulacak.

Taraftarın kadroda görmek istemediği Sadık Çiftpınar'la sözleşme uzatılıyor
Taraftarın kadroda görmek istemediği Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
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Haber Yorumları (1)
YUNUS DELİORMAN : hangi taraftar istemiyor kime sordunuz acaba ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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