Taraftar izlemeye doyamamıştı! Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor - Haberler Spor
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Taraftar izlemeye doyamamıştı! Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yolları ayırdığı Portekizli Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'ın başına geçiyor. Pereira koltuğu oturduğu gibi, Fenerbahçe'ye getirdiği Kim Min-Jae'yi takımına kazandıracak.

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın aralık ayında görevine son verilmişti. Portekizli hoca bir aylık boşluğun ardından İngiliz ekibi Everton'ın başına geçiyor.

Taraftarın izleyemeye doyamamıştı! Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor

SERBESTLİK TANIYACAK

Ada basınında çıkan haberlerde; yapılanmayı Vitor Pereira'ya emanet etmek isteyen Everton'ın sahibi Fardah Moshiri, Portekizli hocaya transferde konfor alanı yaratacak. Önceliği savunma olan Pereira'nın da en güvendiği futbolcu Fenerbahçe'ye kazandırdığı Kim Min-Jae.

Taraftar izlemeye doyamamıştı! Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor

İTALYAN İZLİYOR

İngiltere'de çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin İngiliz kulüplere Kim için 20 milyon sterlin fiyat biçtiği yazılmıştı. Güney Koreli savunmacı için İtalyan kulüpleri de devrede. Ancak Vitor Pereira'nın da en güvendiği öğrencisi Kim için 20 milyon sterlin ödemeye gücü var. Kim Min-Jae'nin tercihini hangi ligden yana kullanacağı merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig, Vítor Pereira, Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Spor, Haber

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