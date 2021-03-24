Tapu Müdürlüğü'nden bir yılda 11 bin 713 işlem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tapu Müdürlüğü'nden bir yılda 11 bin 713 işlem

24.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:17
Tapu Müdürlüğü'nden bir yılda 11 bin 713 işlem

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Tapu Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 11 bin 713 işlem yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Tapu Müdürlüğü tarafından, 2020 yılı itibariyle 11 bin 713 işlem yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " ilçemizdeki Tapu Müdürlüğü'nde 2020 yılı itibariyle; 233 ipotek işlemi, 136 kredili satış, 529 veraset ve intikal işlemi, bin 925 satış işlemi ve 8 bin 880 diğer işlemler olmak üzere toplam 11 bin 713 işlem yapılmış olup, bu işlemler sonucunda ; 696 bin 862 TL döner sermaye, 5 milyon 499 bin 946 TL tapu harcı, 108 bin 166 TL damga vergisi olmak üzere toplam 6 milyon 304 bin 974 TL tahsil edilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tapu Müdürlüğü'nden bir yılda 11 bin 713 işlem - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:18:07. #1.14#
title