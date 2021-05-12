Tanesi milyonlarca dolara alıcı buluyor! Peki nedir bu NFT? İşte 5 maddede konunun özeti

Bir eserin milyonlarca dolara satılmasıyla adını geniş kitlelere duyuran NFT teknolojisi dijital dönemin en merak edilenlerinden biri oldu. Haberler.com Youtube kanalında bu hafta birçok kişinin merak ettiği NFT konusunu ele aldık. İşte 5 maddede konunun özeti.