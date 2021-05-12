Tanesi milyonlarca dolara alıcı buluyor! Peki nedir bu NFT? İşte 5 maddede konunun özeti
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Tanesi milyonlarca dolara alıcı buluyor! Peki nedir bu NFT? İşte 5 maddede konunun özeti

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Bir eserin milyonlarca dolara satılmasıyla adını geniş kitlelere duyuran NFT teknolojisi dijital dönemin en merak edilenlerinden biri oldu. Haberler.com Youtube kanalında bu hafta birçok kişinin merak ettiği NFT konusunu ele aldık. İşte 5 maddede konunun özeti.

Son dönemde ismini çok sık duymaya başladığımız NFT (Non-Fungible Token) birçok kişinin merak ettiği bir konu oldu. NFT teknolojisi ile yapılan bir eserin milyonlarca dolara alıcı bulmasıyla birçok kişi "Nedir bu NFT?" diye araştırmaya başladı.

Haberler.com'un Youtube kanalında sizler için kripto dünyasının yeni trendi NFT teknolojisini inceledik. Konuyu merak edenler için 5 maddede özetledik.

Tanesi milyonlarca dolara alıcı buluyor! Peki nedir bu NFT? İşte 5 maddede konunun özeti
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