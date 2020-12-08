Taner Taşkın: "3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz"
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Taner Taşkın: "3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz"

08.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:34

- Taner Taşkın: "3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz" Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Eskişehirspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Neticede 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

- Taner Taşkın: "3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz"

ESKİŞEHİR - Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Eskişehirspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Neticede 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından puanını 24'e yükselten İstanbul temsilcisi Süper Lig iddiasını sürdürdü. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın karşılaşmayı değerlendirdi. Taşkın, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Eskişehirspor iç sahada coşkulu oynuyor. Beşli, kapalı bir defans olduğu için işimiz zordu. Rakibi tebrik ederim. Bir hedefimiz var bu hedef doğrultusunda kazanmamız gerekiyordu. Sonuçtan mutluyum. Rakibimiz kaymaları iyi yapıp takım savunmasını iyi oynadı. Kanatları iyi kapattılar. Neticede 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Taner Taşkın: '3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz'
Taner Taşkın: '3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz'
Taner Taşkın: '3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz'
Taner Taşkın: '3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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