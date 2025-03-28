İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Talisca penaltı pozisyonunda el var mı - HAKEM YORUMLARI (Bodrumspor Fenerbahçe)?

Talisca penaltı pozisyonunda el var mı - HAKEM YORUMLARI (Bodrumspor Fenerbahçe)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Talisca penaltı pozisyonunda el var mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Peki, Talisca penaltı pozisyonunda el var mı (Bodrumspor Fenerbahçe)?

TALİSCA PENALTI POZİSYONUNDA EL VAR MI?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturuyor.

Maçın 30. dakikasında Talisca ile yaşanan pozisyonda VAR uyarısı ile hakem penaltı kararı verdi.

Hakem yorumları geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

HAKEM YORUMLARI

Deniz Ateş Bitnel:Bodrumspor 'un kazandığı penaltı pozisyonunda Talisca topa kafa vurmaya çalışırken eğiliyor, sol elini bu sırada havaya kaldırıyor...! El bariyer oluyor...! Penaltı ve VAR müdahalesi doğru karar.

Talisca penaltı pozisyonunda el var mı - HAKEM YORUMLARI (Bodrumspor Fenerbahçe)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.