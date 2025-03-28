Talisca penaltı pozisyonunda el var mı - HAKEM YORUMLARI (Bodrumspor Fenerbahçe)?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Peki, Talisca penaltı pozisyonunda el var mı (Bodrumspor Fenerbahçe)?

TALİSCA PENALTI POZİSYONUNDA EL VAR MI?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturuyor.

Maçın 30. dakikasında Talisca ile yaşanan pozisyonda VAR uyarısı ile hakem penaltı kararı verdi.

Hakem yorumları geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

HAKEM YORUMLARI



Deniz Ateş Bitnel:Bodrumspor 'un kazandığı penaltı pozisyonunda Talisca topa kafa vurmaya çalışırken eğiliyor, sol elini bu sırada havaya kaldırıyor...! El bariyer oluyor...! Penaltı ve VAR müdahalesi doğru karar.