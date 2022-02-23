Talasgücü şampiyonluğa inanıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, haftayı farklı galibiyetle kapatarak zirvedeki yerini korudu.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, haftayı 5 gollü galibiyet sonrasında aldığı 3 puanla noktaladı. Andırın Yeşildağ galibiyeti sonrasında Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, Develispor karşısında alınan yenilgiyi unutturmak istediklerini ifade etti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve zaman zaman puan kaybı yaşayabileceklerini ifade eden Halil Aslan, "Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak yenilgiden sonra olumlu bir reaksiyon verebilmek önemliydi. Develispor yenilgisi sonrasında iyi bir futbol ile güzel bir galibiyet aldık. Grubumuzdaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz liderliği devam ettirip önce gruptan çıkmak ardından da Play Off maçlarında başarılı olup 3. Lige yükselmek" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor