Talasgücü Belediyespor sezonu yarın açacak
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Talasgücü Belediyespor sezonu yarın açacak

Talasgücü Belediyespor sezonu yarın açacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Talasgücü Belediyespor yarın yeni sezon için çalışmalarına start verecek.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Talasgücü Belediyespor yarın yeni sezon için çalışmalarına start verecek.

Geçtiğimiz sezon hızlandırılmış lig takviminde yer alan ve 4. Bölge 8. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Halil Aslan ve ekibi ile yeniden anlaşma sağlayan Talasgücü Belediyespor, sezona grup şampiyonluğu parolası ile başlayacak. Grubu şampiyon tamamlayarak asıl hedefi olan 3.Lig şansını sürdürmek isteyen Talasgücü Belediyespor, lig takvimi ve gruplar belirlendikten sonra ise kamp programını oluşturacak. Talasgücü Belediyespor, lig takvimi belli olana dek, kendi tesislerinde günde tek antrenman yaparak lige hazırlanacak.

Sarı-Lacivertli takım yeni sezonun ilk antrenmanını yarın kendi tesislerinde saat 16.30'da gerçekleştirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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