Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden anlaştı
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Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden anlaştı

Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde takım kaptanı Canberk Soykuvvet ve Resul Ekrem Turhan ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde takım kaptanı Canberk Soykuvvet ve Resul Ekrem Turhan ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç transferde hem de transferde görüşmelerine başlayan Sarı-Lacivertliler iç transferde orta saha oyuncuları Canberk Soykuvvet ile Resul Ekrem Turan ile devam etme kararı aldı.

Tecrübeli oyuncular Canberk Soykuvvet ve Resul Ekrem Turhan ile yeniden anlaşarak sözleşmeye imzalayan Talasgücü Belediyespor'da transferde görüşmeler devam ediyor. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada," Geçtiğimiz sezon takımımızın kaptanlığını yapan Canberk Soykuvvet ve Resul Ekrem Turhan ile yola devam ediyoruz. Her iki oyuncu ile anlaşmamız takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor iki oyuncusu ile yeniden anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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