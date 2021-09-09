Talas Anayurtspor, yeni sezona 'Merhaba' dedi
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Talas Anayurtspor, yeni sezona 'Merhaba' dedi

Talas Anayurtspor, yeni sezona 'Merhaba' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, 2021-2022 futbol sezonu için ilk antrenmanını yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, 2021-2022 futbol sezonu için ilk antrenmanını yaptı.

ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından 2021-2022 Futbol Sezonu Süper Amatör Ligi'nin başlama tarihinin açıklanması ile birlikte kulüpler çalışmalarına başlıyor. Son olarak Süper Amatör Küme'nin önemli ekiplerinden Talas Anayurtspor, yeni sezon için ilk çalışmasını yaptı. Argıncık Stadı'nda yapılan sezonun ilk çalışması oldukça neşeli geçti. Teknik Direktör Volkan Bektaş ve Antrenörler Şafak Afan ile Faruk Pekel'in yönetiminde yapılan antrenmana yeni transferlerin katılması dikkat çekti. Teknik Direktör Volkan Bektaş, yeni sezon için kolları sıvadıklarını söylerken, genç isimlerden kurulu bir kadro ile yeni sezona başlayacaklarını dile getirdi. Bektaş, "Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Tüm takımlara başarılar. İlk antrenmanımızı yaptık. Transfer çalışmalarımız ise sürüyor. Yine genç isimlerden kurulu, çok koşan, mücadeleci bir takım ile sezona başlamak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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