19.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:58

Avusturya ekibi Salzburg'dan Liverpool'a transfer olan Japon futbolcu Takumi Minamino, spor severlerin merak konusu oldu. Takumi Minamino kimdir,Liverpool'un yeni transferi Minamino hayatı ve Takumi Minamino biyografisi gibi konularda araştırma yapılırken Takumi Minamino'nun futbol özellikleri de araştırılıyor. Takumi Minamino kimdir?

TAKUMİ MİNAMİNO KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına 2013 yılında Cerezo Osaka kulübünde başlayan Minamino, bu kulüpte çıktığı 85 maçta 17 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. 2014 yılında Japonya Ligi'nde yılın genç oyuncusu da seçilen Minamino, ardından Red Bull Salzburg'un dikkatini çekti.

TAKUMİ MİNAMİNO TRANSFER BEDELİ NE KADAR?

Liverpool, Red Bull Salzburg'dan Takumi Minamino'yu resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Japon oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Merseyside kulübü, Avusturya kulübüne ise 7.2 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Minamino yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

TAKUMİ MİNAMİNO 'NUN PERFORMANSI

Bu sezon forma giydiği 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat geçen Japon futbolcunun mevkisi forvet. Takumi Minamino, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Japon futbolcu, bu sezon Salzburg'un Liverpool'la oynadığı maçlarda 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

TAKUMİ MİNAMİNO DUYGULARINI İFADE ETTİ

Başarılı futbolcu, Liverpool'a transfer olarak hayali gerçekleştirdiğini belirterek, takımdaki hedefinin Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve takıma iyi bir şekilde katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Jürgen Klopp da Takumi Minamino'yu transfer ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, transferi 'Harika bir imza' olarak nitelendirdi.

Japon futbolcu, kariyerinde daha önce de Cerezo Osaka ekibinde forma giydi.

Takumi Minamino mevkii: Sağ kanat

Takumi Minamino yaşı: 24

Takumi Minamino doğum tarihi: 16 Ocak 1995

Takumi Minamino boyu: 1.74

Takumi Minamino uyruk: Japonya

Takumi Minamino başarıları: 5 defa Avusturya lig şampiyonluğu, 5 defa Avusturya kupa şampiyonluğu

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