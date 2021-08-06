Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek
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Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek

Taksim-Kabataş füniküler hattı 9-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma girecek
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım çalışmaları nedeniyle 9-30 Ağustos tarihleri arasında işletmeye kapatılacak.

Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım çalışmaları nedeniyle 9-30 Ağustos tarihleri arasında işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Taksim-Kabataş füniküler hattı, yolculara sunmakta olduğu güvenlik ve konfor kriterlerinin sürdürülebilmesi için 9 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında bakıma alınacak.

Çalışma süresince hattın işletmeye kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların öngörülen sürede tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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