Taksicilik yapan milli futbolcu öldürüldü! Sokak ortasında katlettiler

Futboldan sonra geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlayan Zimbabveli eski milli oyuncu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısı sonucu hayata gözlerini yumdu.

BAŞINDAN VURULDU

Charles Yohane'nin kardeşi Lewis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ağabeyinin taksi şoförlüğü yaptığı sırada silahlı araba hırsızları tarafından kaçırıldığını ve başından vurulduğunu ifade etti.

EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCU

Kariyerinin büyük bölümünü Afrika'nın Bidvest Wits takımında geçiren Yohane, 268 kez ile kulübün en çok formasını giyen futbolcusu oldu. 23 kez Milli Takım forması giyen eski sol bek, Zimbabve'nin 2004 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

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