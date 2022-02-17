Taksicilik yapan milli futbolcu öldürüldü! Sokak ortasında katlettiler
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Zimbabveli eski milli futbolcu Charles Yobane, taksi şoförlüğü yaparken öldürüldü. Eski futbolcu Yohane, araba hırsızları tarafından katledildi.
Futboldan sonra geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlayan Zimbabveli eski milli oyuncu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısı sonucu hayata gözlerini yumdu.
BAŞINDAN VURULDU
Charles Yohane'nin kardeşi Lewis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ağabeyinin taksi şoförlüğü yaptığı sırada silahlı araba hırsızları tarafından kaçırıldığını ve başından vurulduğunu ifade etti.
EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCU
Kariyerinin büyük bölümünü Afrika'nın Bidvest Wits takımında geçiren Yohane, 268 kez ile kulübün en çok formasını giyen futbolcusu oldu. 23 kez Milli Takım forması giyen eski sol bek, Zimbabve'nin 2004 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.
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