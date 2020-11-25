Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı

Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi ilginç bir olay yaşandı. Takımın önemli gol silahlarından Emmanuel Dennis, takım otobüsünde yaşanan tartışma sonrası maç kadrosundan çıkarıldı.

Şampiyonlar Lig F Grubu 4. hafta maçında Club Brugge, zorlu Borussia Dortmund maçı öncesi yaşanan krizle sarsıldı. Üç maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada yer alan ve gruptan çıkma şansını devam ettiren Belçika ekibinin Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis, takım otobüsünde zorluk çıkardığı için kritik maç öncesi kadro dışı kaldı.

HOCASI FAZLA YORUM YAPMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, olay, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in, fizik olarak hazır olduğu halde Dennis'in oynamayacağını söylemesi ile başladı. 23 yaşındaki futbolcunun, bazı kulüp kurallarına uymadığı için maç kadrosundan çıkarıldığını belirten Clement, konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını belirtti.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Dennis'in hangi kurala uymadığı için kadro dışı kaldığı ise kısa sürede anlaşıldı. Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws, Dennis'in takım otobüsünde tartışma çıkardığını ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldığını yazdı.

OTOBÜSÜ TERK ETTİ

Haberde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle oluşturulan oturma düzeninden rahatsız olan Nijeryalı futbolcunun, istediği yere oturamayınca ortalığı birbirine kattığına da yer verildi. Teknik Direktör Clement'in uyarılarını da hiçe sayan Dennis'in, sinirli bir şekilde otobüsü terk ettiği belirtildi.

Celement de, bu hareketi affetmeyerek, takımın en önemli gol silahlarından birinden mahrum kalmak pahasına Dennis'i kadro dışı bıraktı.

Club Brugge, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Lazio ve Zenit ile mücadele ediyor. Üç maç sonunda Borussia Dortmund 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Lazio 5 puanla ikinci, Club Brugge ise 4 puanla üçüncü olarak sıralanıyor. Son sıradaki Zenit'in ise bir puanı bulunuyor.