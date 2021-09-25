Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil

Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon da iyi performansını sürdürüyor. 9 maçta, 3 gol ve 3 asist kaydeden milli futbolcumuz için takım arkadaşı Xeka'dan çarpıcı bir yorum geldi.

"HER ŞEYİNİ SONUNA KADAR VEREN BİR OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Asist Analiz'de yer alan haber de; Xeka, Strasbourg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Burak, çok tecrübeli bir futbolcu. O bir katil. Antrenmanlardaki tüm katkısı takımın maçları kazanmasını sağlıyor. Her şeyini sonuna kadar veren bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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