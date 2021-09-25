Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil - Haberler Spor
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Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil

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Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Strasbourg'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Xeka, takım arkadaşı Burak Yılmaz için çarpıcı bir benzetmede bulundu. Milli futbolcumuzun, Lille için çok önemli bir futbolcu olduğunu belirten Xeka, "O bir katil" dedi.

Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon da iyi performansını sürdürüyor. 9 maçta, 3 gol ve 3 asist kaydeden milli futbolcumuz için takım arkadaşı Xeka'dan çarpıcı bir yorum geldi.

"HER ŞEYİNİ SONUNA KADAR VEREN BİR OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Asist Analiz'de yer alan haber de; Xeka, Strasbourg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Burak, çok tecrübeli bir futbolcu. O bir katil. Antrenmanlardaki tüm katkısı takımın maçları kazanmasını sağlıyor. Her şeyini sonuna kadar veren bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber: Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil - Haberler Spor
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