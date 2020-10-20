Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
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Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

20.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:53
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Sezon başında transfer olduğu Lille'de üstün bir performans sergileyen milli forvet Burak Yılmaz, takım arkadaşlarından da övgüler alıyor. Lille'in yıldız ismi Renato Sanches, 35 yaşındaki milli futbolcuyu makine olarak nitelendirdi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille harika bir performans sergileyen 35 yaşındaki Burak Yılmaz'a takım arkadaşı Renato Sanches de övgü dolu sözler kullandı.

Burak Yılmaz'ın Lille'e başka bir hava kattığını ifade eden Sanches, "Burak Yılmaz, 35 yaşında ama harika bir performans sergiliyor; çok çalışıyor ve adeta bir makine gibi" dedi.

7 MAÇTA 3 GOL ATTI

Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı. Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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