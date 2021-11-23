"Takdir Türk milletinin" diyen İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini paylaştı - Haberler Ekonomi
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"Takdir Türk milletinin" diyen İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Gün içerisinde üst üste rekor kıran dolarda dalgalanmalar devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kur artışının İBB'ye maliyetini açıklayan İmamoğlu, "İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin" dedi.

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi.

"TAKDİR TÜRK MİLLETİNİN"

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kur artışının İbb'ye maliyetini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin" ifadelerini kullandı.

'Takdir Türk milletinin' diyen İmamoğlu, dolar artışının İBB'ye maliyetini paylaştı

Servet Uzun
Servet Uzun
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