Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Bu karar üzerine sarı-kırmızılılar karara tepki göstermiş ve Terim için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu'ndan sarı-kırmızılıların beklediği haber gelmedi, Fatih Terim'in 2 maçlık cezası onandı.