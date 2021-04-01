Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Bu karar üzerine sarı-kırmızılılar karara tepki göstermiş ve Terim için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu'ndan sarı-kırmızılıların beklediği haber gelmedi, Fatih Terim'in 2 maçlık cezası onandı.
PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetmişti. Galatasaray cephesinde büyük tepki çeken bu karar sonrası sarı-kırmızılılar Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.
HATAY VE KARAGÜMRÜK MAÇLARINDA YOK
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndanGalatasaray'a kötü haber geldi. Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onandı. Tecrübeli teknik direktör Hatay ve Karagümrük maçlarında kulübede yerini alamayacak