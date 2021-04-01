Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

Haberler.com - Haberler | Spor
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası vermişti. Bu karar üzerine sarı-kırmızılılar karara tepki göstermiş ve Terim için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu'ndan sarı-kırmızılıların beklediği haber gelmedi, Fatih Terim'in 2 maçlık cezası onandı.

PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetmişti. Galatasaray cephesinde büyük tepki çeken bu karar sonrası sarı-kırmızılılar Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

HATAY VE KARAGÜMRÜK MAÇLARINDA YOK

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndanGalatasaray'a kötü haber geldi. Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onandı. Tecrübeli teknik direktör Hatay ve Karagümrük maçlarında kulübede yerini alamayacak

İlgili Haberler

Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:26:43. #1.16#
title