Tahkim Kurulu, Donk ve Hakan Arslan'ın 2 maçlık men cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Donk ve Hakan Arslan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Donk ve Hakan Arslan'ın 2 maçlık men cezasını onadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Ryan Henk Donk ve Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın 2 maç men cezasını onadıTahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle: "-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Ryan Henk Donk ve Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın  2 maç men cezasını onadı

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:  

"-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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