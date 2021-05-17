Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti
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Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti

Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 3 maç ceza almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, golcü futbolcunun cezasında indirim ve ertelemeye gitti. Cenk'in 3 maçlık cezası 2 maça indirilirken 1 maçlık kısmı da ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 41. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplamda 3 maç men cezası verdiği Cenk Tosun ile ilgili itirazı görüştü.

1 MAÇLIK CEZA ERTELENDİ

Kurul, Cenk Tosun'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 maç men ve 13 bin liralık para cezasını onadı. Tahkim Kurulu, milli futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle verilen 2 maç men ve 13 bin liralık cezayı 1 maç men ve 6 bin 500 liraya indirdi. Kurul, verilen 1 resmi müsabakadan men cezasını da erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim
TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim
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