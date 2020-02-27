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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçında ve Gaziantep'in de Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı şeklindeki itirazlarını reddetti.

27.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:49
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

, 'ın Göztepe maçı için yaptığı başvuruyu reddetti. Kuruldan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın, TFF yönetim kurulu tarafından 13 Şubat'ta alınan, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönündeki karara itirazının incelendiği belirtildi.

"KARAR USÜLE, ESASA VE TALİMATLARA AYKIRI DEĞİL"

Açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından Beşiktaş'ın itirazının oybirliği ile reddedilmesine karar verildiği bildirildi. FK'nin de ligin aynı haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın da oybirliği ile reddedildiği ifade edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
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