Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Para Cezasını Kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a verilen 110 bin TL'lik para cezasının kurula yapılan itirazın ardından kaldırıldığını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu cezalarla ilgili kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın itirazının ardından verilen 110 bin TL'lik para cezasının kaldırıldığı aktarıldı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

KARAR, OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

"Beşiktaş PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına oy birliği ile, karar verilmiştir."