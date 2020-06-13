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Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, teknik ekibin kendisini çok çabuk kabul ettiğini söyledi ve "4 gündür çalışıyoruz ama sanki 4 yıldır Fenerbahçe'deymiş gibi hissettim" değerlendirmesini yaptı.

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
13.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:20

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karapınar; "Biz maçtan önce bütün analizleri yapmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ancak her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor. 13. dakikada 10 kişi kaldık. Benim de ilk maçımdı ve bu galibiyette katkısı olan bir ekibimiz var, onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"EKİP BENİ KISA SÜREDE KABUL ETTİ"

Fenerbahçe'de kısa bir süredir görev yapmasına rağmen bu sürenin 4 sene gibi geçtiğinin altını çizen Karapınar, "4 gündür çalışıyoruz ama sanki 4 yıldır Fenerbahçe'deymişim gibiydim, ekip beni kısa sürede kabul etti. Takımda bazı sıkıntılar vardı, Vedat'ın sakatlığı vardı ancak kullanmak zorunda kaldık. Emre Belözoğlu çok büyük bir karakter" dedi.

Hakemler hakkında yorum yapmaktan kaçınan başarılı futbol adamı, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Ozan "İsteyerek basmadım" diyor. Tüm takımlar için kararlar standart olursa bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM EN DOĞRU KARARI VERMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Geliş süreci ile alakalı konuşan Karapınar, "Buraya gelişim çok ani oldu. Altyapı koordinatörü olarak anlaştım ve bu 8 maçta bana görev verdiler. Büyük bir onur. Taraftarlarımıza rahat olmalarını söylemek istiyorum. Fenerbahçe yönetimi en doğru kararı vermek için çalışıyor. Beni de çok araştırarak buraya getirdiler. Biz çok konuştuk. Burada katkım olacağına inanıyorum. Ben bir çok camiada çalıştım ve iz bırakmaya çalıştım. Burada da iz bırakmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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