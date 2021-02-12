Taha Can Velioğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinin radarına girdi

TFF 1'inci Lig ekipleri, Eyüpspor'un başarılı stoperi Taha Can Velioğlu'na sezon sonu sözleşme imzalatmak için yarışa girdi.

2018-2019 sezonunda TFF 1'inci Lig'de gösterdiği başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Taha Can Velioğlu, Denizlispor'un Süper Lig'e çıkmasanda da büyük katkı sağladı. TFF 2'ci Lig ekiplerinden Eyupspor'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Taha Can Velioğlu, bir çok kulübün radanıda girdi. 2009 yılında başlayan futbolculuk hayatını çeşitli kulüplerde sürdüren Velioğlu, aynı yıl Bursaspor ile sözleşme imzalayarak profesyonel futbolculuğa geçiş yaptı.

1'inci Lig ekiplerinin transfer gündeminde olan başarılı stoper, bugüne kadar Bucaspor, Manisa FK, Denizlispor formasını giydi ve Eyüpspor'un başarısı için büyük katkıda bulundu. Futbolcu ile en ciddi Giresunspor ilgilenirken Altay, Ankara Keçiörengücü'nün de takipte olduğu öğrenildi. Milli takım kariyerinde ilk kez 2009 yılında Türkiye U15 takımına çağırılan Taha Can Velioğlu, daha sonra Türkiye U16, U17, U18, U19 ve U20 takımları kadrosunda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA