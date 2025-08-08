Tadic nereye, hangi takıma gitti?

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda, tecrübeli Sırp futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı. 2023 yazında Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, sarı-lacivertli formayla çıktığı 109 karşılaşmada 29 kez fileleri havalandırıp 35 asistlik katkı sundu. 36 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

TADIC ARTIK AL WAHDA'DA

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i kadrosuna kattı. Kulüp, transferi sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir video ile duyurdu. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe'nin eski yıldız ismi, kariyerine artık Orta Doğu'da devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ VE İSTATİSTİKLERİ

2023 yaz transfer döneminde Ajax'tan Fenerbahçe'ye imza atan Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla toplamda 109 resmi maça çıktı. Bu süreçte 29 gol atan ve 35 asist yapan Tadic, takımına önemli katkılar sağladı. Şu anda 36 yaşında olan deneyimli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro olarak belirtiliyor.